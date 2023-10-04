Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Jamu Barito Putera Tanpa Thomas Doll!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:11 WIB
Persija Jakarta Jamu Barito Putera Tanpa Thomas Doll!
Thomas Doll akan menyaksikan laga Persija Jakarta vs Barito Putera dari tribune penonton (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

DEPOK - Persija Jakarta dipastikan menjamu Barito Putera pada pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 tanpa Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu tidak akan mendampingi anak asuhnya dari pinggir lapangan akibat akumulasi kartu kuning.

Duel Persija Jakarta vs Barito Putera itu akan berlangsung Sabtu 7 Oktober 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Doll terkena akumulasi kartu kuning sehingga tidak boleh berada di bangku cadangan saat laga berlangsung.

Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menunjukkan bukti foto pada konferensi pers usai laga kontra Bali United (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Sang pelatih mengatakan tetap mendampingi Persija meski berada dari bangku penonton. Tentunya, ia akan mengamati perjuangan timnya dalam laga itu dengan harapan skema yang disiapkan dapat berjalan dengan baik.

"Pada pertandingan selanjutnya saya akan berada di tribune," kata Doll usai memimpin latihan di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Rabu (4/10/2023).

Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan, sebenarnya sangat kecewa tidak bisa memberikan berbagai instruksi selama 90 menit. Namun, kondisi itu mau tidak mau harus dijalani.

"Ini juga sebenarnya tidak bagus," tukas Doll.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633559/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke3--mnctv-tayangkan-halus-fc-vs-pangsuma-fc-bcp.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-3 : MNCTV Tayangkan Halus FC vs Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rian_ardiantorahmat_hidayat.jpg
Duel Ketat, Rian/Rahmat Takluk dari Rankireddy/Shetty di Denmark Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement