Persija Jakarta Jamu Barito Putera Tanpa Thomas Doll!

Thomas Doll akan menyaksikan laga Persija Jakarta vs Barito Putera dari tribune penonton (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

DEPOK - Persija Jakarta dipastikan menjamu Barito Putera pada pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 tanpa Thomas Doll. Pelatih asal Jerman itu tidak akan mendampingi anak asuhnya dari pinggir lapangan akibat akumulasi kartu kuning.

Duel Persija Jakarta vs Barito Putera itu akan berlangsung Sabtu 7 Oktober 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Doll terkena akumulasi kartu kuning sehingga tidak boleh berada di bangku cadangan saat laga berlangsung.

Sang pelatih mengatakan tetap mendampingi Persija meski berada dari bangku penonton. Tentunya, ia akan mengamati perjuangan timnya dalam laga itu dengan harapan skema yang disiapkan dapat berjalan dengan baik.

"Pada pertandingan selanjutnya saya akan berada di tribune," kata Doll usai memimpin latihan di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Rabu (4/10/2023).

Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan, sebenarnya sangat kecewa tidak bisa memberikan berbagai instruksi selama 90 menit. Namun, kondisi itu mau tidak mau harus dijalani.

"Ini juga sebenarnya tidak bagus," tukas Doll.