HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Manchester United vs Galatasaray di Liga Champions 2023-2024: Iblis Merah Tertahan 1-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |02:47 WIB
Hasil Babak Pertama Manchester United vs Galatasaray di Liga Champions 2023-2024: Iblis Merah Tertahan 1-1
Manchester United ditahan Galatasaray 1-1 di babak pertama (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil babak pertama Manchester United vs Galatasaray di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Rabu (4/10/2023) dini hari WIB, itu, berakhir 1-1 di 45 menit awal.

Gol bagi Man United dihasilkan Rasmus Hojlund (17'). Namun, Wilfrid Zaha sukses menyamakan skor di menit ke-23.

Rasmus Hojlund membawa Manchester United memimpin 1-0 atas Galatasaray (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah langsung menggebrak di menit-menit awal. Baru dua menit, Bruno Fernandes sudah mengancam meski upayanya melenceng dari target. Namun, peluang kedua yang didapat pada menit ke-17 mampu menghasilkan gol.

Marcus Rashford yang lolos dari jebakan offside di sisi kanan, melepas umpan silang deras yang disundul dengan manis oleh Hojlund. Skor 1-0 untuk Man United. Akan tetapi, Galatasaray mampu memanfaatkan kelengahan di lini belakang tuan rumah di menit ke-23.

Zaha berhasil memenangi duel fisik dengan Diogo Dalot. Sepakannya lalu menaklukkan Andre Onana dari jarak dekat. Skor menjadi 1-1. Duel sengit terjadi setelah kedudukan sama kuat.

Sayangnya, kedua kesebelasan gagal memanfaatkan peluang yang ada di sisa waktu pertandingan. Skor 1-1 bertahan hingga memasuki waktunya rehat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
