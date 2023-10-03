Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Mantan Asisten Shin Tae-yong Tuntut Gaji Fantastis, Klub Vietnam Ini Dibikin Pusing

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |13:24 WIB
Gara-Gara Mantan Asisten Shin Tae-yong Tuntut Gaji Fantastis, Klub Vietnam Ini Dibikin Pusing
Gong Oh-kyun (kanan) saat masih menemani Shin Tae-yong latih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara mantan asisten Shin Tae-yong tuntut gaji fantastis, banyak klub Vietnam yang dibikin pusing tujuh keliling. Sosok Gong Oh-kyun mungkin sudah tidak asing di telinga pecinta Timnas Indonesia.

Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan itu pernah menukangi Timnas Indonesia senior dan Timnas Indonesia U-20 pada 2020-2021 lalu di bawah pimpinan Shin Tae-yong.

Lama tak terdengar kabarnya, mantan asisten Shin Tae-yong ini dikabarkan pulang ke kampung halamannya. Lalu pada 2022 ia terbang ke Vietnam untuk menangani Timnas Vietnam U-23.

Saat menukangi skuad muda Golden Star Warriors, Gong Oh-kyun memberikan kesan yang baik dengan membawa tim tersebut lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022. Setelah itu Gong Oh-kyun kembali lagi ke Korea Selatan untuk mengupgrade lisensi pelatihnya menjadi AFC Pro.

Gong Oh-kyun

Setelah mendapatkan lisensi tersebut, belakangan Gong Oh-kyun santer dikabarkan ingin kembali lagi ke Vietnam. Ia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk melatih dan memimpin klub V.League yang kuat.

“Saya benar-benar ingin memenangkan sesuatu dengan sepak bola Vietnam. Dalam jangka panjang, saya ingin membidik hal-hal yang lebih besar. Sepak bola Vietnam akan terus menghasilkan generasi pemain yang lebih baik jika diberi kesempatan,” kata Gong Oh-kyun dilansir dari Thethao247.vn.

