HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Asal Indonesia Wahyu Bewe Bawa Timnas Futsal Brunei Darussalam Mentas di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |01:00 WIB
Pelatih Asal Indonesia Wahyu Bewe Bawa Timnas Futsal Brunei Darussalam Mentas di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024
Wahyu Bewe tangani Timnas Futsal Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Asia 2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

BANDAR SERI BEGAWAN - Pencapaian Wahyu Triyanto sebagai pelatih kepala futsal patut diapresiasi. Pria asal Indonesia itu saat ini melebarkan karier kepelatihannya ke negeri tetangga, Brunei Darussalam.

Dia dipercaya membawa Timnas Futsal Brunei mentas di Kualifikasi Piala Asia 2024. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Bewe -sapaan akrab Wahyu Triyanto- lewat Instagram pribadinya, @wahyubewe, Minggu (01/10/2023).

Timnas Futsal Brunei Darussalam tergabung di grup F bersama Bahrain Kuwait, dan Timor Leste. Sesi kualifikasi grup tersebut nantinya akan digelar di Bahrain Oktober ini.

"Akhirnya kami pergi ke kualifikasi AFC di Bahrain, banyak rintangan yang kami hadapi, tapi itu tidak menyurutkan semangat dan tekad kami semua. Tidak ada yang perlu kami buktikan, kami hanya ingin melakukan yang terbaik ,semoga kerja keras kami semua dikuatkan dan dilancarkan Allah SWT. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung dan membantu kami selama ini," tulisnya di Instagram.

Sebelumnya ada kabar Brunei menarik diri dari ajang itu karena masalah biaya. Namun mereka akhirnya tetap mengirim pasukan setelah mendapatkan sponsor.

Sebagaimana diketahui, Bewe sebelumnya telah didapuk oleh klub futsal Brunei, Kasuka FC Arrawda Futsal, sejak awal tahun ini. Sebelumnya dia sempat menangani tim futsal Indonesia, Pendekar United 2022 lalu.

