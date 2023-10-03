Bukan Vietnam atau Thailand, Liga Indonesia Disebut Kompetisi Paling Bernilai di ASEAN

LIGA Indonesia disebut menjadi kompetisi paling bernilai di Asia Tenggara saat ini menurut data Transfermarkt dalam laporan @theaseanball. Kompetisi karta tertinggi Indonesia, Liga 1, menjadi sorotan di ASEAN.

Dalam data tersebut, Liga 1 punya valuasi nilai 74,32 juta euro (sekitar Rp1,2 triliun). Angka tersebut menjadi yang tertinggi seasia tenggara saat ini.

Catatan itu unggul tipis di atas Liga Thailand (Thai League). Liga 1 juga terhitung mengalami penaikan valuasi sebesar 2,45 juta euro (Rp40 miliar) dari tahun sebelumnya.

Sementara Thai League memiliki valuasi nilai 74,30 juta euro (sekira Rp1,2 triliun). Nilai Thai League dengan Liga 1 memiliki selisih sekitar Rp327 jutaan.

Sementara itu, Liga Vietnam (V League) justru mengalami penurunan per September 2023. Mereka berada di posisi keempat kompetisi paling bernilai di ASEAN.

Saat ini V League memiliki total nilai valuasi 38,05 juta euro (Rp624 miliar). Berbanding terbalik dengan Liga Super Malaysia yang justru mengalami kenaikan besar-besaran dari tahun lalu.