Jawaban Dirut PT LIB Ferry Paulus soal Kontroversi Wasit di Liga 1 dan Liga 2 2023-2024: Itu Ranah PSSI!

JAWABAN Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus soal kontroversi wasit di Liga 1 dan Liga 2 2023-2024 akan dibahas di sini. Menurutnya, hal itu merupakan ranah PSSI selaku federasi, bukan PT LIB yang merupakan operator liga.

"Yak wasit kan bukan ranahnya LIB ya, wasit itu domainnya PSSI," kata Ferry ketika ditemui awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Kontroversi perihal kepemimpinan wasit masih menjadi perbincangan di kancah sepakbola Indonesia. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, pun mengutarakan keluhannya mengenai kinerja pengadil lapangan sejak musim lalu.

Aji Santoso juga cukup sering mengeluhkan kinerja wasit semasa masih menukangi Persebaya Surabaya. Terbaru, ada pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll dan salah seorang anak asuhnya, Riko Simanjuntak yang mengeluhkan kinerja wasit saat mereka menghadapi Bali United di Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Minggu (24/9/2023) silam.

Tak hanya di Liga 1, masalah ini juga masih ada di kasta kedua alias Liga 2 2023-2024. Hal itu kembali tergambar dalam pertandingan antara PSMS Medan kontra PSPS Riau pada 22 September 2023 lalu.

Gol PSMS Medan tetap disahkan meski penjaga gawang PSPS Riau, Ismail Hanafi terkapar di lapangan. Erick pun menanggapi banyaknya kontroversi kompetisi tanah air.

Ferry pun meminta awak media untuk menanyakan soal kinerja wasit kepada PSSI. Sebab menurutnya, perihal wasit merupakan tanggung jawab federasi.

"Mereka (PSSI) yang menugaskan, yang membina, yang mengevaluasi, jadi ya silahkan ditanya ke PSSI," ujar pria yang disapa FP itu.