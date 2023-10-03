Usai Rebut Kemenangan Penting atas Fulham, Mauricio Pochettino Tak Mau Chelsea Besar Kepala

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino ingatkan anak buahnya untuk tidak besar kepala usai memetik kemenangan penting atas Fulham. Ia mau para pemain Chelsea tetap tenang dan membangun keyakinan agar bisa percaya diri di laga-laga mendatang dan kembali merebut kemenangan.

Ya, Chelsea baru saja meraih kemenangan atas Fulham di pekan ketujuh Liga Inggris 2023-2024, pada Selasa (3/10/2023) dini hari WIB. Bermain Craven Cottage, London, Inggris, tim berjuluk The Blues menang dengan skor 2-0 dan itu adalah kemenangan kedua Chelsea di Liga Inggris musim ini.

Dua gol untuk The Blues -julukan Chelsea- dicatatkan oleh Mykhaylo Mudryk (18’) dan Armando Broja (19’). Kemenangan ini membuat Chelsea perlahan merangkak naik, mereka kini duduk di posisi 11 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Pochettino mengatakan Chelsea berhasil menunjukkan performa apik dalam pertandingan itu. Menurutnya, para pemain membutuhkan permainan solid seperti ini untuk pertandingan selanjutnya.

“Kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan. Babak pertama kami jauh lebih baik dibandingkan Fulham. Babak kedua kami memegang kendali,” kata Pochettino dikutip dari laman resmi Chelsea, Selasa (3/10/2023).