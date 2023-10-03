Liga Champions 2023-2024: Kabar Baik untuk Inter Milan, Juan Cuadrado Tersedia untuk Hadapi Benfica

MILAN - Inter Milan mendapat kabar baik jelang hadapi Benfica pada matchday kedua Liga Champions 2023-2024. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, mengungkapkan Juan Cuadrado dipastikan siap tampil pada laga tersebut.

Nerazzurri -julukan Inter Milan- akan menjamu Benfica di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Rabu (4/10/2023) dini hari WIB. Rival sekota AC Milan itu mendapat bala bantuan tambahan pada laga tersebut.

Pasalnya, Cuadrado yang merupakan rekrutan anyar Inter Milan di bursa transfer musim panas ini dipastikan siap tampil pada laga kontra Benfica. Inzaghi yang menyampaikan kabar tersebut sampai tak kuasa menahan bahagianya. Sebab, mantan pemain Juventus ini merupakan sosok yang bisa diandalkan dalam memperkuat lini pertahanan Nerazzurri.

“Cuadrado berlatih hari ini dan dia akan dipanggil. Saya masih harus memutuskan siapa yang akan menjadi starter,” ucap Inzaghi, disadur dari Football Italia, Selasa (3/10/2023).

“Kami merindukannya dan saya akan mengandalkannya dalam beberapa pertandingan berikutnya," sambungnya.

Seperti diketahui, Cuadrado tercatat sudah absen membela Inter Milan selama empat pertandingan terakhir. Padahal, pemain berpaspor Kolombia itu sudah sempat tampil apik pada tiga laga awal Nerazzurri di Liga Italia 2023/2024. Di mana, dari tiga laga yang telah dimainkannya itu dia sukses mengemas satu assist.