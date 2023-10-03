Jelang Manchester United vs Galatasaray, Erik Ten Hag Bawa Kabar Baik soal Antony

Antony sudah mulai ikut sesi latihan Manchester United usai pulih dari cedera. (Foto: Reuters)

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag membawa kabar baik karena akan mempertimbangkan Antony untuk masuk skuad saat melawan Galatasaray di matchday ekdua Grup A Liga Champions 2023-2024. Seperti yang diketahui, sebelumnya Antony absen dari Man United karena mengalami cedera.

Ya, Setan Merah -julukan Man United- akan menjamu Galatasaray di Stadion Old Trafford pada Rabu 4 Oktober 2-23 dini hari WIB. Laga yang sangat penting bagi Man United, mengingat mereka menelan kekalahan di matchday pertama kala melawan Bayern Munich dengan skor 3-4.

Man United sendiri menatap laga tersebut dengan modal yang tidak bagus. Karena di pertandingan terakhirnya, mereka kalah 0-1 dari Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Selain itu, lini pertahanan mereka juga pincang karena adanya beberapa pemain yang cedera seperti Lisandro Martinez, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, dan Tyrell Malacia.

Akan tetapi, mereka mendapat angin segar karena Antony telah bergabung kembali dalam sesi latihan. Seperti diketahui, pemain asal Brasil itu sempat tersandung kasus dugaan kekerasaan kepada kekasihnya, Gabriela Cavallin.

Meski begitu, Antony belum tentu masuk ke dalam skuad Man United kala menjamu Galatasaray. Pasalnya, Ten Hag masih akan melihat lebih lanjut bagaimana kondisi mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut selama sesi latihan.

“Antony akan dipertimbangkan,” kata Ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Senin (2/10/2023)