Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Manchester United vs Galatasaray, Erik Ten Hag Bawa Kabar Baik soal Antony

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:48 WIB
Jelang Manchester United vs Galatasaray, Erik Ten Hag Bawa Kabar Baik soal Antony
Antony sudah mulai ikut sesi latihan Manchester United usai pulih dari cedera. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag membawa kabar baik karena akan mempertimbangkan Antony untuk masuk skuad saat melawan Galatasaray di matchday ekdua Grup A Liga Champions 2023-2024. Seperti yang diketahui, sebelumnya Antony absen dari Man United karena mengalami cedera.

Ya, Setan Merah -julukan Man United- akan menjamu Galatasaray di Stadion Old Trafford pada Rabu 4 Oktober 2-23 dini hari WIB. Laga yang sangat penting bagi Man United, mengingat mereka menelan kekalahan di matchday pertama kala melawan Bayern Munich dengan skor 3-4.

Man United sendiri menatap laga tersebut dengan modal yang tidak bagus. Karena di pertandingan terakhirnya, mereka kalah 0-1 dari Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Selain itu, lini pertahanan mereka juga pincang karena adanya beberapa pemain yang cedera seperti Lisandro Martinez, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, dan Tyrell Malacia.

Akan tetapi, mereka mendapat angin segar karena Antony telah bergabung kembali dalam sesi latihan. Seperti diketahui, pemain asal Brasil itu sempat tersandung kasus dugaan kekerasaan kepada kekasihnya, Gabriela Cavallin.

Antony saat bela Man United

Meski begitu, Antony belum tentu masuk ke dalam skuad Man United kala menjamu Galatasaray. Pasalnya, Ten Hag masih akan melihat lebih lanjut bagaimana kondisi mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut selama sesi latihan.

“Antony akan dipertimbangkan,” kata Ten Hag, dilansir dari situs resmi Man United, Senin (2/10/2023)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632635/hasil-bwf-world-junior-championships-2025-bungkam-wakil-jepang-zaki-ubaidillah-tembus-16-besar-wcv.webp
Hasil BWF World Junior Championships 2025: Bungkam Wakil Jepang, Zaki Ubaidillah Tembus 16 Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/bek_timnas_indonesia_rizky_ridho.jpg
Rizky Ridho Apresiasi Media Cup 2025, iNews Bersaing Jadi yang Terbaik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement