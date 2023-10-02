3 Pemain Ini Jadi Pesaing Terberat Pratama Arhan jika Gabung Suwon FC, Nomor 1 Personel Timnas Korea Selatan!

Pratama Arhan ramai diisukan bakal gabung klub liga 1 Korea Selatan, yakni Suwon FC. (Foto: PSSI)

3 pemain ini jadi pesaing terberat Pratama Arhan jika gabung Suwon FC akan diulas dalam artikel ini. Sebab, isu Pratama Arhan gabung klub Korea Selatan itu makin ramai berembus.

Isu berawal dari media Korea Selatan, Sport Chosun, yang menyebut Suwon FC telah mencapai kesepakatan dengan bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Dikabarkan, Arhan akan bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024.

Sontak, kabar ini ramai disorot karena Suwon FC merupakan klub yang berlaga di K-League 1 Korea Selatan. Jika rumor itu jadi kenyataan, Pratama Arhan akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang memperkuat Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan.

Jika gabung ke sana, sejumlah pesaing beat akan dihadapi Pratama Arhan. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain ini jadi pesaing terberat Pratama Arhan jika gabung Suwon FC.

3. Kim Ju-yeop





Salah satu pemain ini jadi pesaing terberat Pratama Arhan jika gabung Suwon FC adalah Kim Ju-yeop. Dia menjadi pilihan Suwon FC untuk mengisi posisi bek kiri.

Musim ini, Kim Ju-yeop sendiri sudah mentas di 8 laga bersama Suwon FC. Usianya yang masih muda, yakni baru 23 tahun, diyakini bisa membuatnya lebih mengembangkan kualitas permainannya. Tak ayal, dia akan jadi pesaing Arhan jika gabung Suwon FC.