Pratama Arhan Bakal Jadi Pemain Pertama Asia Tenggara jika Gabung Suwon FC, Klub Liga 1 Korea Selatan

PEMAIN Timnas Indonesia, Pratama Arhan, bakal jadi pemain pertama Asia Tenggara jika gabung Suwon FC, klub Liga 1 Korea Selatan. Pasalnya, klub yang berdiri pada 2003 itu belum pernah diperkuat pemain Asia Tenggara dalam sejarahnya.

Awal pekan ini, publik sepakbola Indonesia memang sempat dihebohkan oleh kabar Pratama Arhan yang diisukan segera merapat ke Suwon FC. Menurut media Korea Selatan, Sport Chosun, Suwon FC telah mencapai kesepakatan dengan bek kiri Timnas Indonesia itu.

"(Eksklusif) Suwon FC, rekrutan Asia Tenggara pertama sejak didirikan, kemungkinan besar akan merekrut bek Timnas Indonesia Arhan," tulis laporan media Korea Selatan, Sport Chosun, dikutip Jumat (29/9/2023).

Rumor Pratama Arhan yang akan segera gabung dengan klub K-League 1 Korea Selatan itu juga disoroti oleh media sosial Twitter @KORFootballNews. Dalam unggahannya, pemain 21 tahun itu disebut akan bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024.

"Suwon FC akan mengontrak bek internasional Indonesia Pratama Arhan dari Tokyo Verdy Januari mendatang," tulis akun Twitter @KORFootballNews.

BACA JUGA: Segini Gaji Pratama Arhan jika Bergabung di Suwon FC

Jika rumor itu jadi kenyataan, Pratama Arhan akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang memperkuat Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan. Sebab, klub yang berdiri pada 2003 dan eksis di K-League 1 alias Liga 1 Korea Selatan sejak 2013 itu belum pernah diperkuat pemain Asia Tenggara.