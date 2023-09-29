Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Bakal Jadi Pemain Pertama Asia Tenggara jika Gabung Suwon FC, Klub Liga 1 Korea Selatan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:11 WIB
Pratama Arhan Bakal Jadi Pemain Pertama Asia Tenggara jika Gabung Suwon FC, Klub Liga 1 Korea Selatan
Pratama Arhan dikabarkan segera gabung Suwon FC (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Pratama Arhan, bakal jadi pemain pertama Asia Tenggara jika gabung Suwon FC, klub Liga 1 Korea Selatan. Pasalnya, klub yang berdiri pada 2003 itu belum pernah diperkuat pemain Asia Tenggara dalam sejarahnya.

Awal pekan ini, publik sepakbola Indonesia memang sempat dihebohkan oleh kabar Pratama Arhan yang diisukan segera merapat ke Suwon FC. Menurut media Korea Selatan, Sport Chosun, Suwon FC telah mencapai kesepakatan dengan bek kiri Timnas Indonesia itu.

Pratama Arhan

"(Eksklusif) Suwon FC, rekrutan Asia Tenggara pertama sejak didirikan, kemungkinan besar akan merekrut bek Timnas Indonesia Arhan," tulis laporan media Korea Selatan, Sport Chosun, dikutip Jumat (29/9/2023).

Rumor Pratama Arhan yang akan segera gabung dengan klub K-League 1 Korea Selatan itu juga disoroti oleh media sosial Twitter @KORFootballNews. Dalam unggahannya, pemain 21 tahun itu disebut akan bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024.

"Suwon FC akan mengontrak bek internasional Indonesia Pratama Arhan dari Tokyo Verdy Januari mendatang," tulis akun Twitter @KORFootballNews.

Jika rumor itu jadi kenyataan, Pratama Arhan akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang memperkuat Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan. Sebab, klub yang berdiri pada 2003 dan eksis di K-League 1 alias Liga 1 Korea Selatan sejak 2013 itu belum pernah diperkuat pemain Asia Tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
Klasemen Grup B usai Timnas Indonesia Dibungkam Irak: Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement