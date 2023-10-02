Profil Peter Withe, Mantan Pelatih Timnas Thailand yang Bikin Hancur Ranking FIFA Timnas Indonesia

PROFIL Peter Withe, mantan pelatih Timnas Thailand yang bikin hancur ranking FIFA Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Hancur dalam hal ini, juru taktik asal Inggris tersebut membuat Timnas Indonesia terlempar jauh dari ranking 100 besar dunia!

Awalnya, Peter Withe lebih dulu melatih Timnas Thailand dari 1 Juli 1998 hingga 31 Desember 2003. Selama periode tersebut, ia berhasil membawa Timnas Thailand juara Piala AFF 2000 dan 2002, serta merebut medali emas SEA Games 2001.

Setelah itu, Peter Withe hijrah ke Tanah Air untuk melatih Timnas Indonesia per 1 Januari 2004 hingga 18 Januari 2007. Sejak awal Peter Withe menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, skuad Garuda masih menempati peringkat 91 dunia per Januari 2004.

Namun, kehadiran Peter Withe tidak mampu membuat ranking Timnas Indonesia naik. Sebaliknya, dia justru bawa Timnas Indonesia rontok di final Piala AFF 2004, fase grup Piala AFF 2007, dan di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia .

Di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia, skuad Garuda kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Turkmenistan. Akibatnya, ranking FIFA Timnas Indonesia merosot tajam.

Tercatat, dalam kurun Januari 2004 ke Januari 2007, Timnas Indonesia turun 58 tingkat, yaitu dari peringkat 91 ke 149 dunia menurut data FIFA. Sebab demikian, Peter Withe disebut sebagai sosok yang menghancurkan ranking FIFA Timnas Indonesia.

Sebelum kehadiran Peter Withe alias pada periode 1998-2003, Timnas Indonesia sejatinya rutin di posisi 100 besar dunia. Bahkan, Timnas Indonesia menempati ranking 78 dunia pada September 1998 atau yang terbaik sepanjang sejarah.