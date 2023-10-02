Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Million Manhoef, Pemain yang Mungkin Dinaturalisasi PSSI dalam Waktu Dekat

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |06:15 WIB
Profil Million Manhoef, Pemain yang Mungkin Dinaturalisasi PSSI dalam Waktu Dekat
Million Manhoef jadi salah satu target PSSI berikutnya untuk dinaturalisasi (Foto: Twitter)
A
A
A

BERIKUT adalah profil Million Manhoef, pemain yang mungkan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepakbola Indonesia, Ronny Pangemanan yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain.

Rencana naturalisasi Million Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Ronny, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

“Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struick yang usianya di bawah 23 tahun,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan.

Saat ini, Million Manhoef menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Vitesse Arnhem ini juga memiliki darah Suriname.

Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior Vitesse sejak tiga tahun yang lalu. Pada musim ini, dia telah bermain enam kali di kasta tertinggi sepakbola Belanda, Eredivisie, dengan sukses mencetak satu gol.

Halaman:
1 2
      
