Jadwal Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bulan Ini: Menang Telak Lagi Skuad Garuda?

JADWAL Timnas Indonesia vs Brunei Darusslaam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim di jadwalkan bertemu sebanyak dua kali sepanjang bulan Oktober 2023 ini.

Sekadar diketahui, ini menjadi pertandingan putaran pertama pasukan Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam.

Pertemuan pertama akan digelar pada 12 Oktober 2022 mendatang. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

Sebelumnya, laga Timnas Indonesia vs Brunei sejatinya dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Tetapi, hal itu urung terjadi. Ada perubahan pada laman resmi FIFA per Minggu 24 September 2023 yang mencantumkan laga leg I akan digelar di Stadion Jakabaring.

Sementara pertemuan kedua akan digelar di Brunei Darussalam. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, pada 17 Oktober 2023.