Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Momentum Dongkrak Ranking FIFA!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |07:49 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Momentum Dongkrak Ranking FIFA!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran pertama. Di babak itu, pasukan Shin Tae-yong akan melakoni dua laga melawan Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia

Laga leg I akan digelar di Indonesia. Duel itu akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Sebelumnya, laga Timnas Indonesia vs Brunei sejatinya dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Tetapi, hal itu urung terjadi. Ada perubahan pada laman resmi FIFA per Minggu 24 September 2023 yang mencantumkan laga leg I akan digelar di Stadion Jakabaring.

Selanjutnya, laga leg II akan bergantian digelar di Brunei Darussalam. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, pada 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia dalam dua laga itu agar bisa melaju mulus ke putaran kedua. Jika menang atas Brunei Darussalam, skuad Garuda sendiri akan melaju ke putaran kedua melawan Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F.

Kans meraih kemenangan bagi skuad Garuda tentu saja terbuka lebar. Dalam pertemuan terakhir melawan Brunei, Timnas Indonesia bahkan bisa menang telak 7-0. Pertemuan itu tersaji di Piala AFF 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/black_steel_vs_pangsuma.jpg
Hasil Pro Futsal League: Super Sengit! Black Steel FC Papua Diimbangi Pangsuma Kalbar 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement