Jadwal Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Momentum Dongkrak Ranking FIFA!

JADWAL Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran pertama. Di babak itu, pasukan Shin Tae-yong akan melakoni dua laga melawan Brunei Darussalam.

Laga leg I akan digelar di Indonesia. Duel itu akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Sebelumnya, laga Timnas Indonesia vs Brunei sejatinya dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Tetapi, hal itu urung terjadi. Ada perubahan pada laman resmi FIFA per Minggu 24 September 2023 yang mencantumkan laga leg I akan digelar di Stadion Jakabaring.

Selanjutnya, laga leg II akan bergantian digelar di Brunei Darussalam. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, pada 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia dalam dua laga itu agar bisa melaju mulus ke putaran kedua. Jika menang atas Brunei Darussalam, skuad Garuda sendiri akan melaju ke putaran kedua melawan Irak, Vietnam, dan Filipina di Grup F.

Kans meraih kemenangan bagi skuad Garuda tentu saja terbuka lebar. Dalam pertemuan terakhir melawan Brunei, Timnas Indonesia bahkan bisa menang telak 7-0. Pertemuan itu tersaji di Piala AFF 2022.