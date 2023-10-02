Jelang Laga Bali United vs Terengganu FC di AFC Cup 2023-2024, Stefano Cugurra Beri Peringatan kepada Para Suporter

JELANG laga Bali United vs Terengganu FC di AFC Cup 2023-2024, Stefano Cugurra peringatkan para suporter. Serdadu Tridatu – julukan Bali United – akan menjamu wakil Malaysia itu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Rabu (4/10/2023).

Bali United kembali menjadi wakil Indonesia di kancah sepakbola Asia pada musim ini. Mereka juga kut pada musim lalu selaku penyandang predikat juara bertahan Liga 1 2021-2022.

Namun perjalanan Bali United saat itu tidak mulus. Mereka gagal lolos dari fase penyisihan Grup G setelah kalah selisih gol dari Kedah FC (Malaysia) dan Visakha FC (Kamboja).

Tak hanya itu, Bali United juga kena denda karena pelanggaran kode etik AFC. Mereka didenda sekitar Rp460 juta atas ulah oknum suporter.

Hal ini karena adanya oknum yang menyalakan flare, kembang api, dan bom asap saat menjamu tim Filpina, Kaya FC Iloilo, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Juni 2022 lalu. Tidak hanya itu, AFC juga melihat adanya perilaku suporter yang melempar botol, tisu, hingga petasan ke area lapangan.

Pelanggaran masih berlanjut, Bali United juga disalahkan atas spanduk bernada penghinaan di akhir laga. Tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh AFC.