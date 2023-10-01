Menerka Kemungkinan Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup Neraka di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 berpotensi masuk grup neraka di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

DAFTAR pot drawing fase grup Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 berpotensi masuk grup yang sulit karena termasuk dalam pot 4, alias pot buncit.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – dipastikan tidak akan segrup dengan Timnas Malaysia U-23. Sebab, keduanya berada dalam pot yang sama, yaitu pot 4.

Piala Asia U-23 2024 nantinya akan digelar mulai 15 April 2024 mendatang di Qatar. Adapun jadwal undian pembagian grup rencananya bakal dilangsungkan pada November mendatang menurut laporan Federasi Sepak Bola Thailand (FAT).

Selain Malaysia, Timnas Indonesia U-23 berada di pot 4 bersama China dan Tajikistan. Sementara itu di pot 3, ada Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait.

Keempat tim itu merupakan pilihan berat bagi Tim Merah Putih sebagai calon lawan di fase grup. Pilihan berat tak jauh berbeda di pot 2 yang diisi oleh Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Irak.

Kesulitan Skuad Garuda muda bakal lebih berat jika segrup dengan Korea Selatan atau Australia. Sementara di pot 1, Tim Merah Putih bisa terancam bergabung dengn Jepang atau tuan rumah, Qatar.