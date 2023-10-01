Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menerka Kemungkinan Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup Neraka di Piala Asia U-23 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:43 WIB
Menerka Kemungkinan Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup Neraka di Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 berpotensi masuk grup neraka di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR pot drawing fase grup Piala Asia U-23 2024 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-23 berpotensi masuk grup yang sulit karena termasuk dalam pot 4, alias pot buncit.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – dipastikan tidak akan segrup dengan Timnas Malaysia U-23. Sebab, keduanya berada dalam pot yang sama, yaitu pot 4.

Timnas Indonesia U-23

Piala Asia U-23 2024 nantinya akan digelar mulai 15 April 2024 mendatang di Qatar. Adapun jadwal undian pembagian grup rencananya bakal dilangsungkan pada November mendatang menurut laporan Federasi Sepak Bola Thailand (FAT).

Selain Malaysia, Timnas Indonesia U-23 berada di pot 4 bersama China dan Tajikistan. Sementara itu di pot 3, ada Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait.

Keempat tim itu merupakan pilihan berat bagi Tim Merah Putih sebagai calon lawan di fase grup. Pilihan berat tak jauh berbeda di pot 2 yang diisi oleh Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Irak.

Kesulitan Skuad Garuda muda bakal lebih berat jika segrup dengan Korea Selatan atau Australia. Sementara di pot 1, Tim Merah Putih bisa terancam bergabung dengn Jepang atau tuan rumah, Qatar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632107/justin-kluivert-komentari-kegagalan-timnas-indonesia-lolos-ke-piala-dunia-2026-rlx.webp
Justin Kluivert Komentari Kegagalan Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/12/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Hasil Denmark Open 2025: Sabar/Reza On Fire Tumbangkan Duo China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement