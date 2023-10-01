Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Inter Miami vs New York City FC di MLS 2023: Lionel Messi Masih Absen, The Herons Lagi-Lagi Gagal Menang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:13 WIB
Hasil Inter Miami vs New York City FC di MLS 2023: Lionel Messi Masih Absen, <i>The Herons</i> Lagi-Lagi Gagal Menang
Tanpa Lionel Messi, Inter Miami ditahan 1-1 oleh New York City di MLS 2023. (Foto: Instagram/intermiamicf)
A
A
A

FLORIDA - Inter Miami lagi-lagi gagal menang, terbaru mereka ditahan New York City di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2023., pada Minggu (1/10/2023) pagi WIB. Semenjak absennya Lionel Messi, tercatat Inter Miami sudah tidak merasakan kemenangan di tiga laga terakhir mereka di berbagai kompetisi.

Untuk laga melawan New York City sendiri berakhir dengan imbang 1-1. Dalam laga yang digelar di DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat (AS), Messi masih absen karena cedera.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan berlangsung sengit sejak awal laga. Sejumlah upaya serangan yang dilancarkan Inter Miami ke tim tamu masih tampak tumpul.

Begitupun dengan New York City FC yang tak kunjung menemukan asa untuk mencuri keunggulan lebih dulu. Meski demikian, pertahanan tim asuhan Nick Cushing itu cukup rapat.

Lionel Messi masih absen dari laga Inter Miami

Kedua tim masih ngotot saling jual beli serangan. Namun keduanya tak kunjung menemukan solusi menjelang akhir babak pertama.

Performa Monsef Bakrar yang menjadi ujung tombak New York City FC belum begitu mengancam. Sama tumpulnya dengan duet Facundo Farias dan Leonardo Campana yang tak kunjung membuahkan skor untuk Miami. Skor masih 0-0.

