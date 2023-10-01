Hasil Clermont Foot vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Kylian Mbappe Buntu, Les Parisiens Tertahan Tanpa Gol

HASIL Clermont Foot vs Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Prancis 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Stade Gabriel Montpied, Sabtu (30/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 0-0.

Kylian Mbappe dan kolega kesulitan mencetak gol meski mengendalikan permainan. Hasil ini membuat skuad asuhan Luis Enrique tertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 12 poin dari tujuh laga, terpaut satu poin dari Brest yang memuncaki klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Les Parisiens -julukan PSG- langsung tampil dominan kendati bermain sebagai tim tamu. Akan tetapi, Clermont mendapat peluang di menit ke-10 lewat sontekan Cheick Konate yang masih bisa diblok oleh Milan Skriniar.

Setelah itu, PSG mulai menemukan ritme permainannya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh pasukan Luis Enrique. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Kylian Mbappe cs masih belum membuahkan gol hingga laga memasuki menit ke-20.

Peluang demi peluang mampu didapat PSG. Peluang terjadi di menit ke-33 lewat sontekan Randal Kolo Muani yang masih bisa ditepis kiper Clermont, Mory Diaw. Tak sampai disitu, Les Parisiens lagi-lagi mendapat peluang yang kali ini dibuat Ousmane Dembele pada menit ke-40.

Pasukan Luis Enrique benar-benar menguasai pertandingan dengan menggempur pertahanan Clermont di sisa waktu babak pertama. Namun upaya para pemain PSG masih belum membuahkan hasil karena skor kacamata alias 0-0 menutup jalannya pertandingan di babak yang pertama.

Babak Kedua

Di babak kedua, PSG tidak menurunkan tempo permainannya dan terus tampil menyerang untuk mencetak gol keunggulannya. Sementara Clermont praktis dibuat bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik cepat saja.

PSG yang terus tampil menyerang juga dibuat frustasi karena kokohnya lini pertahanan yang dimiliki sang tuan rumah. Pasalnya, barisan pertahanan Clermont tampil sangat solid dengan mampu menahan gempuran dari Les Parisiens.