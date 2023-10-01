Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Menang Telak 5-0, Bojan Hodak Kaget Persita Tangerang Main Buruk

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |23:15 WIB
Persib Bandung Menang Telak 5-0, Bojan Hodak Kaget Persita Tangerang Main Buruk
Persib Bandung bantai Persita Tangerang 5-0 (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

PERSIB Bandung menang telak 5-0, Bojan Hodak mengaku kaget melihat Persita Tangerang main buruk. Maung Bandung – julukan Persib – sukses meraih hasil maksimal di kandangnya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (1/10/2023).

Alih-alih memuji penampilan Persib Bandung, Bojan Hodak menyoroti permainan Persita Tangerang. Pelatih asal Kroasia itu mengaku tak menduga jika Pendekar Cisadane – julukan Persita – tampil begitu buruk.

Persib Bandung vs Persita Tangerang

David da Silva mencetak hattrick di laga tersebut yang masing-masing diciptakan di menit 9, 48 dan 51. Sementara dua gol lainnya dipersembahkan Edo Febriansah di menit ke-44 dan Frets Butuan di menit ke-93.

"Pertandingan yang bagus, skor 5-0 hasil yang bagus dan saya tidak menduga Persita akan bermain begitu buruk. Biasanya kami kesulitan mencetak gol, namun kali ini seolah setiap tendangan yang dilakukan itu bisa menjadi peluang dan berbuah gol," ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia ini akui sebelumnya sempat mengalami masalah untuk bisa menurunkan pemain U-23 sebagai syarat bermain di Liga 1 2023-2024. Pasalnya, beberapa di antaranya mengalami kendala.

"Kakang sedang sakit dan Robi masih belum tiba (timnas Indonesia), Ferdi belum siap dan Beckham juga secara fisik sebenarnya belum siap. Tapi memutuskan untuk memainkannya 45 menit dan Ciro juga belum siap bermain 90 menit, tapi mereka sudah bisa main sekitar 45 menit," tuturnya.

