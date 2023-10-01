Jelang Persib Bandung vs Persita Tangerang, Bojan Hodak Puji Kekuatan Pertahanan Pendekar Cisadane

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memuji kekuatan pertahanan Persita Tangerang jelang kedua tim bentrok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (1/10/2023) pukul 19.00 WIB.

Menurut Bojan, Persita akhir-akhir sulit dibobol karena memiliki pertahanan yang ciamik dan hal tersebut jelas menjadi tugas berat Persib saat berjumpa nanti.

Ya, pertahanan Persita terbilang cukup tangguh akhir-akhi ini. Hal itu terbukti dari dua laga terakhir. Persita mampu menjaga clean sheet menahan imbang Arema FC 0-0 dan menang vs Dewa United 1-0.

Bojan Hodak pun mewanti-wanti kepada para pemainnya untuk berhati-hati. Dia juga menegaskan agar pasukannya tidak tinggi hati dengan posisi Persib saat ini.

Memang jika dilihat dari segi klasemen, Persib difavoritkan atas Persita. Persib saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen sedangkan Persita duduk di posisi ke-15.