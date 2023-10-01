Jelang Laga Persib Bandung vs Persita Tangerang, Ramiro Fergonzi Diliputi Kepercayaan Diri Tinggi

Ramiro Fergonzi percaya diri Persita Tangerang bisa petik hasil positif dari lawatan ke markas Persib Bandung (Foto: MPI/Mifthahul Ghani)

JELANG laga Persib Bandung vs Persita Tangerang, Ramiro Fergonzi diliputi kepercayaan diri tinggi. Pendekar Cisadane – julukan Persita – yang diperkuat oleh Ramiro Fergonzi akan melawat ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (1/10/2023).

Sang penyerang asal Argentina memiliki kepercayaan diri tinggi berkat kemenangan di partai sebelumnya, ketika Persita mampu mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0. Dia pun berharap hal positif tersebut menular di laga kontra Maung Bandung – julukan Persib.

"Tim kita sekarang dalam kepercayaan yang tinggi. Lawan Dewa United juga sudah lebih kompak lagi. Kita sekarang harus lebih fokus untuk besok. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang positif," harap Ramiro Fergonzi di Graha Persib, Bandung, Sabtu (30/9/2023).

Fergonzi juga mengaku sudah melihat beberapa tayangan video ulang Persib Bandung. Menurutnya, tim berjulukan Maung Bandung ini memiliki kekuatan.

"Tapi kita punya percaya diri juga. Terus taktikal dari coach yang baru, kita sudah paham semua. Kita sudah siap semua untuk pertandingan besok," ujarnya.

Dia pun membenarkan di laga nanti, Persib bertindak sebagai tuan rumah. Tentunya tiga poin menjadi buruan bagi tim yang dinahkodai Bojan Hodak tersebut.