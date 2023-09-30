Advertisement
LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persita Tangerang: Ini Target Divaldo Alves di Laga Debutnya Bersama Pendekar Cisadane

Andika Rachmansyah-Sabtu, 30 September 2023 |22:47 WIB
Persib Bandung vs Persita Tangerang: Ini Target Divaldo Alves di Laga Debutnya Bersama Pendekar Cisadane
Divaldo Alves nantikan debut sebagai pelatih Persita Tangerang ketika menghadapi Persib Bandung (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

DIVALDO Alves jelaskan targetnya di laga debut bersama Persita Tangerang dalam pertandingan kontra Persib Bandung. Pendekar Cisadane – julukan Persita – diharapkan bisa menjauh dari zona degradasi setelah laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024.

Alves ditunjuk sebagai pengganti Luis Duran sejak hasil minor kontra Madura United di pekan ke-11. Namun, serangkaian masalah administrasi membuat laga debutnya terkendala dan tertunda hingga sekarang.

 Persita Tangerang

Hasilnya, dia belum bisa menjalani debut memimpin Persita di pinggir lapangan selama dua laga. Tapi kini, akhirnya Alves bisa memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan di laga kontra Persib yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (1/10/2023) 19.00 WIB.

Juru taktik asal Portugal tersebut mengutarakan antusiasmenya melakoni laga debut bersama Persita Tangerang. Meski ini menjadi pertama kalinya dia memimpin skuadnya dari pinggir lapangan, Alves mengaku komunikasi dengan para pemainnya sudah sangat terbentuk.

“Ini menjadi pertama kali saya mendampingi tim di bangku cadangan, tapi di sesi latihan saya dengan pemain sudah lama terbentuk,” ujar Divaldo, dilansir dari situs resmi Persita Tangerang, Sabtu (30/9/2023).



      
