Persib Bandung vs Persita Tangerang: Ini Target Divaldo Alves di Laga Debutnya Bersama Pendekar Cisadane

DIVALDO Alves jelaskan targetnya di laga debut bersama Persita Tangerang dalam pertandingan kontra Persib Bandung. Pendekar Cisadane – julukan Persita – diharapkan bisa menjauh dari zona degradasi setelah laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024.

Alves ditunjuk sebagai pengganti Luis Duran sejak hasil minor kontra Madura United di pekan ke-11. Namun, serangkaian masalah administrasi membuat laga debutnya terkendala dan tertunda hingga sekarang.

Hasilnya, dia belum bisa menjalani debut memimpin Persita di pinggir lapangan selama dua laga. Tapi kini, akhirnya Alves bisa memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan di laga kontra Persib yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (1/10/2023) 19.00 WIB.

Juru taktik asal Portugal tersebut mengutarakan antusiasmenya melakoni laga debut bersama Persita Tangerang. Meski ini menjadi pertama kalinya dia memimpin skuadnya dari pinggir lapangan, Alves mengaku komunikasi dengan para pemainnya sudah sangat terbentuk.

BACA JUGA: 2 Bintang Persib Bandung Ini Berpeluang Absen saat Lawan Persita Tangerang

“Ini menjadi pertama kali saya mendampingi tim di bangku cadangan, tapi di sesi latihan saya dengan pemain sudah lama terbentuk,” ujar Divaldo, dilansir dari situs resmi Persita Tangerang, Sabtu (30/9/2023).