Bertandang ke Markas Persib Bandung, Persita Tangerang Hanya Incar Satu Poin

Persita Tangerang hanya incar satu poin saat menghadapi Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

BERTANDANG ke markas Persib Bandung, Persita Tangerang hanya incar satu poin. Pendekar Cisadane – julukan Persita – akan bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (1/10/2023).

Hal itu disampaikan Divaldo Alves selaku pelatih Persita Tangerang. Dia mengaku mental pemain sudah siap untuk menghadapi Maung Bandung – julukan Persib. Namun, satu poin akan cukup memuaskan dirinya.

"Kita mau fokus untuk mencari minimal satu poin di sini," kata Divaldo Alves di Graha Persib, Bandung, Sabtu (30/9/2023).

Pelatih asal Portugal ini mengaku senang dengan semangat tinggi yang ditunjukkan para pemainnya menghadapi Persib Bandung ini. Apalagi di laga terakhirnya berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0.

"Tapi kalau kita lihat Persib memang di lima pertandingan terakhir luar biasa, hasil yang istimewa. Tapi kalau saya lihat pertandingan besok pressure bukan untuk kita, pressure untuk Persib, karena Persib mau naik juga lebih ke atas karena Persib Bandung adalah tim besar berarti mereka harus ada di papan atas," tegasnya.

Sementara bagi Persita, lanjutnya, timnya ini terasa humble. Tentunya memberikan rasa hormat kepada Persib sebagai tuan rumah dan para suporter fanatiknya.

"Kita lihat besok, mudah-mudahan hasil positif lawan Persib," harapnya.

Divaldo mengakui selama ini Persita memiliki catatan yang kurang baik dalam penyelesaian akhir. Seperti saat melawan Arema FC, banyak peluang didapatkan namun hasil harus berakhir imbang tanpa gol.