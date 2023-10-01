Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bertandang ke Markas Persib Bandung, Persita Tangerang Hanya Incar Satu Poin

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |04:22 WIB
Bertandang ke Markas Persib Bandung, Persita Tangerang Hanya Incar Satu Poin
Persita Tangerang hanya incar satu poin saat menghadapi Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BERTANDANG ke markas Persib Bandung, Persita Tangerang hanya incar satu poin. Pendekar Cisadane – julukan Persita – akan bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (1/10/2023).

Hal itu disampaikan Divaldo Alves selaku pelatih Persita Tangerang. Dia mengaku mental pemain sudah siap untuk menghadapi Maung Bandung – julukan Persib. Namun, satu poin akan cukup memuaskan dirinya.

Persita Tangerang

"Kita mau fokus untuk mencari minimal satu poin di sini," kata Divaldo Alves di Graha Persib, Bandung, Sabtu (30/9/2023).

Pelatih asal Portugal ini mengaku senang dengan semangat tinggi yang ditunjukkan para pemainnya menghadapi Persib Bandung ini. Apalagi di laga terakhirnya berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0.

"Tapi kalau kita lihat Persib memang di lima pertandingan terakhir luar biasa, hasil yang istimewa. Tapi kalau saya lihat pertandingan besok pressure bukan untuk kita, pressure untuk Persib, karena Persib mau naik juga lebih ke atas karena Persib Bandung adalah tim besar berarti mereka harus ada di papan atas," tegasnya.

Sementara bagi Persita, lanjutnya, timnya ini terasa humble. Tentunya memberikan rasa hormat kepada Persib sebagai tuan rumah dan para suporter fanatiknya.

"Kita lihat besok, mudah-mudahan hasil positif lawan Persib," harapnya.

Divaldo mengakui selama ini Persita memiliki catatan yang kurang baik dalam penyelesaian akhir. Seperti saat melawan Arema FC, banyak peluang didapatkan namun hasil harus berakhir imbang tanpa gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.jpg
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/marco_bezzecchi.jpg
Bos Aprilia Sebut Alasan Bezzecchi Bisa Jadi Juara Dunia MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement