HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kehilangan 5 Pemain, Persib Bandung Tetap Incar Hasil Maksimal Kontra Persita Tangerang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:36 WIB
Kehilangan 5 Pemain, Persib Bandung Tetap Incar Hasil Maksimal Kontra Persita Tangerang
Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang di laga lanjutan Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/Persib)
A
A
A

KEHILANGAN lima pemain, Persib Bandung tetap incar hasil maksimal kontra Persita Tangerang. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (1/10/2023).

Sebagaimana dilansir dari laman resminya, Maung Bandung – julukan Persib – kehilangan Reky Rahayu, Febri Hariyadi, dan Zalnando yang masih berada dalam masa pemulihan. Sedangkan Kakang Rudianto dan Beckham Putra masih belum kembali bugar.

Bojan Hodak

Pelatih Bojan Hodak menuturkan bahwa laga kontra Persita akan menjadi ujian bagi Persib yang menghadapi krisis pemain. Sementara itu, tim asuhannya pasti akan mendapatkan perlawanan ketat dari Persita.

“Ini akan menjadi laga yang berat, karena ada beberapa pemain bagus di sana," ucap Bojan Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan timnya saat ini memang dalam performa terbaik meski dalam krisis pemain. Sebab, Persib belum kalah dalam enam laga terakhir.

Halaman:
1 2
      
