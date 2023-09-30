Shayne Pattynama Beri Sinyal Tinggalkan Liga Norwegia, Usai Belum Perpanjang Kontrak dengan Viking FK

BINTANG Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, beri sinyal tinggalkan liga Norwegia. Kode itu diberikan usai dirinya belum perpanjang kontrak dengan klubnya saat ini, yakni Viking FK.

Diketahui, kontrak Shayne Pattynama bersama Viking FK akan habis pada akhir 2023. Pemain naturalisasi Indonesia itu pun sempat dirumorkan bakal hijrah ke klub Swedia, Hammarby IF.

Hammarby IF sendiri merupakan klub yang sebagian sahamnya dikuasai oleh sosok legenda, Zlatan Ibrahimovic. Namun, belum ada kabar terkini mengenai kelanjutan rumor transfer tersebut.

Shayne Pattynama juga sempat dikabarkan segera disodori kontrak baru oleh Viking FK. Namun, sampai saat ini, masih belum juga ada perkembangan soal kelanjutan kabar tersebut.

Kini, Shayne Pattynama kembali memberi sinyal akan meninggalkan Liga Norwegia. Pemain berusia 25 tahun itu pun membeberkan alasan dirinya enggan berlama-lama berkarier di negara asal Erling Haaland tersebut.

“Pertama, saya bukan orang asli sini (Stavanger), jika Anda warga sini, maka Anda berpikir untuk berlama-lama di sini, karena memang saya bukan asli orang sini,” kata Pattynama, dikutip Vikingpodden, Sabtu (30/9/2023).