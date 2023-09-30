Hasil Persik Kediri vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Macan Putih Menang 2-0 Berkat Mohammad Khanafi

HASIL Persik Kediri vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Sabtu (30/9/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persik Kediri.

Tim berjuluk Macan Putih itu membuka keunggulan melalui Mohammad Khanafi pada menit kesembilan. Khanafi kemudian mencetak gol keduanya sebelum jeda turun minum.

Jalannya Pertandingan

Persik mengawali pertandingan dengan intensitas tinggi. Permainan cepat tim besutan Marcelo Rospide membuat Bhayangkara FC kelimpungan. The Guardians -julukan Bhayangkara FC- terpantau dalam tekanan.

Tak butuh waktu lama, Persik akhirnya mampu mencuri keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Mohammad Khanafi (9’). Usai gol tersebut, Macan Putih -julukan Persik Kediri- bermain dengan tempo lebih lambat.

Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Bhayangkara FC untuk balik menyerang pertahanan Macan Putih. Namun, Anderson Nascimento dan kolega berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik.

Tepat sebelum babak pertama selesai, Persik berhasil menambah keunggulan. Adalah Mohammad Khanafi (45’) yang sukses memanfaatkan umpan matang Yohanes Pahabol, babak pertama selesai untuk keunggulan Persik atas Bhayangkara FC 2-0.

Berlanjut pada babak kedua, Persik yang sedang memimpin kembali bermain ofensif sejak awal babak pertama. Rohit Chand dan kolega kini mengandalkan umpan langsung ke depan untuk mendobrak pertahanan The Guardians.