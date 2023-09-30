Hasil Arema FC vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Singo Edan Menang Tipis 2-1

GIANYAR - Arema FC meraih hasil posifit di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Menghadapi PSS Sleman, Singo Edan -julukan Arema FC- menang tipis dengan skor akhir 2-1 pada laga yang berlangung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (30/9/2023).

Gustavo Almeida memborong dua gol Arema FC di laga kali ini. Sementara PSS Sleman sempat memperkecil kekalahan lewat gol dari Thales di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim berjuluk Singo Edan itu terpantau tidak mau memberikan ruang bagi PSS Sleman untuk melancarkan serangan balik. Tekanan penuh dilakukan Arema FC.

Walau demikian, Singo Edan terpantau kesulitan untuk mencetak gol. Beberapa peluang yang didapat oleh Gustavo Almeida dan kolega selalu menyamping tipis dari gawang Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman.

Memasuki pertengahan pertandingan, PSS Sleman mencoba untuk keluar dari tekanan. Sayangnya, tim asuhan Marian Mihail itu justru kerap melakukan blunder sehingga serangan yang dibangun menjadi sia-sia.

Pada menit-menit kritis babak pertama, Arema FC mendapatkan penalti setelah lengan Thales menyentuh bola di kotak terlarang. Gustavo Almeida (45+1’ (P)) yang keluar sebagai algojo berhasil menuntaskan tugasnya, Arema FC unggul 1-0 pada paruh pertama.