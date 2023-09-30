Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persita Tangerang: David da Silva Doakan Pendekar Cisadane Main Buruk

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |00:08 WIB
Persib Bandung vs Persita Tangerang: David da Silva Doakan Pendekar Cisadane Main Buruk
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
BANDUNG – Striker Persib Bandung, David da Silva, fokus menatap laga kontra Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia pun berharap Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- main buruk agar mengukir tren negatif.

Menurut David da Silva, Persita Tangerang bermain kurang beruntung di beberapa pertandingan sebelumnya. Alhasil, Pendekar Cisadane kini berada di posisi 15 klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Persita Tangerang

"Saya tahu pertandingan akan sulit karena Persita hanya kurang beruntung di beberapa laga terakhir. Saya harap mereka terus melanjutkan (catatan buruk) itu saat melawan kami," harap David da Silva di Stadion Sidolig, Bandung.

Karena itu, David da Silva meminta timnya untuk tetap fokus dan bermain dengan mengerahkan kemampuan terbaiknya. Pasalnya, kemenangan akan menjadi target utama Persib Bandung di setiap pertandingan, termasuk saat melawan Persita.

