HOME BOLA LIGA INGGRIS

6 Pemain Arsenal Cedera, Kondisi Skuad The Gunners Mengkhawatirkan Jelang Tandang ke Markas Bournemouth

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:44 WIB
6 Pemain Arsenal Cedera, Kondisi Skuad The Gunners Mengkhawatirkan Jelang Tandang ke Markas Bournemouth
Arsenal didera badai cedera. (Foto: Reuters)
A
A
A

ENAM pemain Arsenal mengalami cedera jelang melawan Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Hal tersebut membuat kondisi skuad The Gunners -julukan Arsenal- makin mengkhawatirkan saat ini.

Pada konferensi pers jelang laga, belum ada tanda-tanda baik mengenai kondisi skuad Arsenal. Sang pelatih, Mikel Arteta, menyebut empat pemain kunci masih cedera.

Declan Rice

“Declan (Rice) tidak tersedia. Dia belum berlatih. Kami memiliki sesi lain dalam satu atau dua jam sehingga kami akan mendapat lebih banyak berita tentang dia hari ini,” kata Arteta, dilansir laman resmi klub, Sabtu (30/9/2023).

“Gabriel (Martinelli) belum berlatih dan kami ingin dia kembali, kami membutuhkannya kembali, tetapi saat ini dia belum tersedia. Leandro (Trossadrd) juga sama, Bukayo (Saka) juga sama,” lanjutnya.

“Penilaiannya (Saka), oke, apakah dia cukup fit dan bagus untuk bisa dipilih besok? Itu yang jadi tanda tanya dan sejauh ini dia belum berlatih bersama tim,” jelas pelatih asal Spanyol itu.

Dua pemain lain yang mengalami cedera adalah William Saliba dan Fabio Vieira. Meski hanya cedera ringan, ketersediaan kedua pemain tersebut di laga kontra Bourneouth masih diragukan.

“Mereka semua berada di kolam yang sama. William (Saliba) juga mengalami cedera, Fabio (Vieira) juga tidak terlibat di pertandingan terakhir,” ucap Arteta.

Halaman:
1 2
      

