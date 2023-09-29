Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Tim yang Paling Sering Dijebol Cristiano Ronaldo Sepanjang Kariernya, Nomor 1 hingga 25 Gol!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |18:00 WIB
5 Tim yang Paling Sering Dijebol Cristiano Ronaldo Sepanjang Kariernya, Nomor 1 hingga 25 Gol!
Cristiano Ronaldo memiliki lima lawan favorit yang paling sering dijebol (Foto: Twitter/cristiano)
SEBANYAK lima tim yang paling sering dijebol Cristiano Ronaldo sepanjang kariernya akan dibahas di sini. Yang terbanyak adalah hingga 25 gol.

Cristiano Ronaldo telah menjadi legenda bagi sepakbola secara keseluruhan. Dia telah membela tim-tim elite seperti Manchester United, Real Madrid, Juventus, Timnas Portugal, dan kini bersama Al Nassr di sepanjang kariernya.

Cristiano Ronaldo

Banyak tim yang telah dihadapi oleh Cristiano Ronaldo sepanjang kariernya. Namun, ada lima tim yang paling sering dijebol olehnya.

Berikut 5 Tim yang Paling Sering Dijebol Cristiano Ronaldo Sepanjang Kariernya

5. Tottenham Hotspur (14 Gol)

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur menjadi musuh terfavorit Cristiano Ronaldo selama membela Manchester United. Namun, dia juga menghadapi Tottenham dalam beberapa kesempatan bersama Real Madrid.

Total, Cristiano Ronaldo sukses memenangkan 14 laga dari 20 pertemuan kontra Tottenham bersama berbagai klub yang dibelanya. Dia sukses mengukir 14 gol secara keseluruhan.

4. Valencia (15 Gol)

Valencia

Valencia adalah lawan yang sering dihadapi oleh Cristiano Ronaldo selama membela real Madrid. Total, dia menghadapi tim berjuluk Los Che tersebut dalam 20 kali kesempatan dan memenangkan 12 laga di antaranya.

Cristiano Ronaldo sukses mencetak 15 gol dari 20 pertemuan tersebut. Namun, dia juga mendapatkan kartu merah sekali dalam sebuah pertemuan kontra Valencia ketika membela Juventus di Liga Champions 2018-2019 silam.

