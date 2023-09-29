Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sabreena Dressler Curhat soal Timnas Wanita Indonesia: Tak Ada Kompetisi tapi Selalu Dihujat Netizen

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:19 WIB
Sabreena Dressler Curhat soal Timnas Wanita Indonesia: Tak Ada Kompetisi tapi Selalu Dihujat <i>Netizen</i>
Sabreena Dressler curhat soal kondisi Timnas Wanita Indonesia (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)
A
A
A

JAKARTA - Sabreena Dressler curhat soal sepakbola wanita dan Timnas Wanita Indonesia. Menurut pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu, ketiadaan kompetisi wanita membuat prestasi Garuda Pertiwi seret.

Para pemain Timnas Wanita Indonesia masih harap-harap cemas menantikan rencana bergulirnya kompetisi sepakbola. Tidak adanya kompetisi membuat beberapa pemain, termasuk Sabreena, merantau ke luar negeri agar bisa menjaga level permainannya.

Sabreena Dressler

Imbas tak ada kompetisi, level permainan Timnas Wanita Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia U-19 sempat dibantai 1-7 oleh Thailand pada semifinal Piala AFF U-19 Putri 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Timnas Indonesia juga pernah dibantai 18 gol tanpa balas oleh Australia di ajang Piala Asia Wanita 2022. Tak ayal, hujatan demi hujatan warganet tertuju pada akun media sosial para pemain.

Sabreena menganggap minimnya prestasi tim wanita tak lepas dari tidak adanya kompetisi. Ia merasa miris melihat kondisinya sendiri dan rekan-rekan yang terus dijadikan sasaran jempol kejam netizen di dunia maya.

“Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki, terutama konsistensi dan jalani liga dulu, soalnya kan dari kemarin kita dikumpulin buat timnas saja, dan netizen marah-marah, bahwa kita enggak kasih prestasi, atau enggak menang," kata Sabreena kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (29/9/2023).

“Padahal kalau pemain bolanya jago itu butuh lima tahunan, 10 tahunan (berkompetisi) dan konsisten kan, tapi ini enggak ada liga, ya bagaimana kita mau berprestasi kalau enggak ada liga,” imbuh pemain berusia 21 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/51/3065915/timnas-putri-indonesia-hadapi-belanda-pssi-terima-tantangan-dari-knvb-FMAm9Iu9ap.jpg
Timnas Putri Indonesia Hadapi Belanda, PSSI Terima Tantangan dari KNVB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/09/51/2626694/timnas-wanita-indonesia-punya-target-tinggi-di-piala-asia-2038-sekjen-asbwi-kami-cari-bibit-berbakat-dari-sekarang-I7IlMXhsjg.jpg
Timnas Wanita Indonesia Punya Target Tinggi di Piala Asia 2038, Sekjen ASBWI: Kami Cari Bibit Berbakat dari Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/09/51/2626684/soal-stigma-sepakbola-wanita-di-indonesia-souraiya-farina-kami-terus-berjuang-dRNZXgUMoh.jpg
Soal Stigma Sepakbola Wanita di Indonesia, Souraiya Farina: Kami Terus Berjuang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/12/51/1688977/kalah-dari-singapura-timnas-putri-indonesia-u-15-tersungkur-dari-piala-aff-u-15-2017-mo1pPSvCoH.jpg
Kalah dari Singapura, Timnas Putri Indonesia U-15 Tersungkur di Piala AFF U-15 2017
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.webp
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/10/cristiano_ronaldo.jpg
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Portugal Menang Dramatis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement