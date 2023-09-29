Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbedaan Durasi Kontrak Shin Tae-yong dan Indra Sjafri di Timnas Indonesia: STY 2024, Indra Sjafri 2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:57 WIB
Perbedaan Durasi Kontrak Shin Tae-yong dan Indra Sjafri di Timnas Indonesia: STY 2024, Indra Sjafri 2027!
Shin Tae-yong dikontrak PSSI untuk menangani Timnas Indonesia hingga Juni 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PERBEDAAN durasi kontrak Shin Tae-yong dan Indra Sjafri di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Dua pelatih yang menangani Timnas Indonesia senior dan kelompok umur ini memiliki durasi kontrak yang berbeda.

Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masih berlaku hingga Juni 2024. Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak selama enam bulan, mengingat dikontrak lama, masa baktinya berakhir pada 31 Desember 2023.

Shin Tae-yong, Erick Thohir dan Indra Sjafri

(Shin Tae-yong, Erick Thohir dan Indra Sjafri saat menyaksikan secara langsung laga FIBA World Cup 2023)

"Coach Shin, kita punya komitmen sampai Juni (2024)," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada 8 September 2023.

Lantas, kenapa Shin Tae-yong hanya mendapatkan kontrak jangka pendek? Hal itu karena kiprah Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan dinilai PSSI dalam beberapa bulan ke depan.

Pada Oktober 2023, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Timnas Indonesia dapat mengalahkan sang lawan sehingga lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika sanggup mengalahkan Brunei, Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Babak kualifikasi ini berlangsung dari November 2023 hingga Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
