HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zinedine Zidane Bersedia Latih Olympique Marseille dengan Satu Syarat

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:36 WIB
Zinedine Zidane Bersedia Latih Olympique Marseille dengan Satu Syarat
Zinedine Zidane bersedia kembali melatih Olympique Marseille (Foto: Twitter/realmadriden)
A
A
A

ZINEDINE Zidane bersedia latih Olympique Marseille dengan satu syarat. Legenda sepakbola Prancis itu kabarnya meminta Marseille untuk menjual kepemilikannya kepada pihak Arab Saudi.

Zidane masih belum kembali melatih sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021 silam. Eks pemain Juventus itu meninggalkan Santiago Bernabeu dengan segudang trofi.

Zinedine Zidane

Tercatat, Zidane berhasil mengantar Real Madrid meraih total sebelas trofi, termasuk tiga gelar Liga Champions secara beruntun (2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018). Pelatih berkepala plontos itu kini menganggur kendati sempat dirumorkan bergabung dengan beberapa klub.

Sebagaimana dilansir dari laporan Goal Internasional, Jumat (29/9/2023), Zidane bersedia untuk turun gunung. Klub kota kelahirannya, Marseille menjadi pilihan. Tetapi, Zidane menginginkan klub tersebut berganti kepemilikan.

“Mantan manajer Real Madrid itu telah memberikan persetujuannya untuk mengambil kendali manajer di Stade Velodrome (kandang Marseille). Jika usulan penjualan Marseille ke Arab Saudi itu terwujud, Zidane akan turun tangan sebagai manajer baru,” tulis laporan Goal Internasional.

Halaman:
1 2
      
