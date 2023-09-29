Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Legiun Asing Plus Ramadhan Sananta Absen, Persis Solo Tetap Bidik Kemenangan Lawan Persija Jakarta

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:51 WIB
3 Legiun Asing Plus Ramadhan Sananta Absen, Persis Solo Tetap Bidik Kemenangan Lawan Persija Jakarta
Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, bertekad meraih tiga poin pada laga kontra Persija Jakarta (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO - Persis Solo kehilangan empat pilar penting jelang laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 kontra Persija Jakarta. Namun, pelatih Leonardo Medina tetap menargetkan poin penuh.

Tiga pemain asing Persis dipastikan absen dalam pertandingan tersebut. Mousa Sidibe dan Diego Bardanca absen karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan, Fernando Rodriguez absen karena ada kepentingan keluarga.

Ramadhan Sananta menjadi andalan Persis Solo di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)

Persis juga tidak akan diperkuat striker muda potensial Ramadhan Sananta yang baru selesai membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023. Alhasil, Laskar Sambernyawa dalam kondisi pincang.

Medina mengungkapkan absennya sejumlah pemain tidak akan menjadi masalah saat laga menghadapi Persija. Ia menegaskan bekerja dengan seluruh pemain dan telah menyiapkan skema untuk pertandingan itu.

"Kami selalu dengan semua pemain di sini. Itu kenapa saya tidak masalah karena saya bekerja keras dengan semua pemain di tim saya," kata Medina dalam konferensi pers di Stadion Manahan, Solo, Jumat (29/9/2023).

Sejumlah pemain seperti Althaf Indie, Shulton Fajar, dan Arapenta Poerba akan menjadi tumpuan Persis untuk menghadapi pressing tinggi yang kerap dilakuan anak-anak Persija. Oleh karena itu, Medina cukup yakin bisa memetik poin.

Halaman:
1 2
      
