Ada Peran Adik Josep Guardiola, Girona Siap Kalahkan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 demi Jaga Asa Juara?

ADA peran adik Josep Guardiola yakni Pere Guardiola, Girona siap kalahkan Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 demi jaga asa juara? Bagi yang belum tahu, Girona adalah salah satu klub Spanyol yang dijalankan oleh Pere Guardiola dengan jabatan sebagai chairman.

Pere Guardiola (47 tahun) lima tahun lebih muda dari saudaranya, Josep Guardiola. Dia awalnya menjadi terkenal sebagai agen, dengan beberapa kliennya yang merupakan pemain tersohor termasuk Luis Suarez dan Andres Iniesta.

Pere Guardiola membawa Girona bergabung dengan City Football Group global yang dipimpin oleh Etihad pada 2017. Sesaat sebelum gabung dengan City Football Group, ia mengambil 16 persen saham di Girona, di mana ia sekarang menjadi chairman.

Kesuksesan Pere Guardiola tidak bisa dimungkiri, setelah tiga tahun Girona di Liga B karena terdegradasi pada 2019, lalu promosi melalui babak play-off pada 2022. Girona yang dilatih oleh Michel menjelma sebagai klub yang memberi kejutan di Liga Spanyol musim ini.

Secara tak disangka, Girona berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan koleksi 19 poin dari 7 laga. Mereka mengungguli Real Madrid (18 poin) dan Barcelona (17 poin) yang masing-masing di posisi kedua dan ketiga.

Selanjutnya, Girona akan menjamu Real Madrid di Estadi Montiliviyang berkapasitas 14.000 orang pada Sabtu (30/9/2023) malam WIB. Sang pemuncak klasemen itu bakal bersiap melawan Jude Bellingham dan kolega untuk menjaga asa gelar juara Liga Spanyol 2023-2024.