Suhu di Jerman Sentuh 9 Derajat, Para Penggawa Timnas Indonesia U-17 Gunakan Pakaian Berlapis

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Jerman dalam persiapan tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

MUENCHENGLADBACH - Suhu dingin di Jerman menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia yang tengah menggelar pemusatan latihan (TC) di sana. Namun, pemain Timnas Indonesia U-17 lihai dalam proses beradaptasi sejauh ini.

Dilansir dari laman PSSI, Kamis (28/9/2023), suhu di Jerman saat ini memang cukup dingin meskipun tidak di bawah 0 derajat. Kondisi itu berbeda dengan Indonesia yang kini sedang diterpa musim panas.

"Suhu di Jerman itu kisaran 8-9 derajat celcius," tulis akun PSSI.

Pemain Timnas Indonesia U-17 Muhammad Nabil Asyura mengatakan rekan-rekannya harus bisa menyesuaikan cuaca dingin di Jerman. Hal itu agar para pemain bisa berlatih dengan baik meskipun diterpa suhu dingin.

“Cuaca di Indonesia dan Jerman kan berbeda. Tiap pemain untuk adaptasi juga beda-beda," kata Muhammad Nabil Asyura dilansir dari laman PSSI.