HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerardo Martino Ungkap Penyebab Lionel Messi Absen di Laga Inter Miami vs Houston Dynamo

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:34 WIB
Gerardo Martino Ungkap Penyebab Lionel Messi Absen di Laga Inter Miami vs Houston Dynamo
Lionel Messi absen pada laga Inter Miami vs Houston Dynamo (Foto: Reuters/Sam Navarro)
A
A
A

MIAMI - Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, mengungkap penyebab Lionel Messi absen pada laga final US Open Cup 2023 melawan Houston Dynamo. Gara-gara La Pulga absen, The Herons tumbang 1-2.

Laga Inter Miami vs Houston Dynamo itu digelar di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat, Kamis (28/9/2023) pagi WIB. Mereka pun harus rela menelan kekalahan 1-2 sehingga gagal meraih gelar pertama US Open Cup.

Inter Miami tumbang dari Houston Dynamo

Dua gol untuk Houston Dynamo dicatatkan oleh Griffin Dorsey (24’) dan penalti Amine Bassi (33'). Sementara, Inter Miami hanya mampu membalaskan satu gol via sepakan Josef Martinez (90+2’). Dalam pertandingan itu, Messi tidak bermain.

Megabintang asal Argentina itu juga tidak terlihat di bangku cadangan skuad Inter Miami. Tata menjelaskan, Messi tidak siap untuk bermain dalam pertandingan tersebut karena masih harus menjalani pemulihan cedera.

"Tidak bijaksana baginya untuk bermain, itu jelas, bahkan tidak mempertimbangkannya selama beberapa menit. Kami mengambil risiko. Dia pasti akan bermain sebelum liga berakhir," kata Martino dikutip dari TyC Sports, Kamis (28/9/2023).

"Kami akan menjalani pertandingan demi pertandingan untuk menentukan situasi ketika departemen medis memberi tahu kami ia berada dalam posisi untuk bermain tanpa mengambil risiko,” sambung pria asal Argentina itu.

Halaman:
1 2
      
