HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Inter Miami vs Houston Dynamo di Final US Open Cup 2023: Lionel Messi Absen, The Herons Tumbang 1-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |09:38 WIB
Hasil Inter Miami vs Houston Dynamo di Final US Open Cup 2023: Lionel Messi Absen, The Herons Tumbang 1-2
Inter Miami ditumbangkan Houston Dynamo 1-2 di tengah ketiadaan Lionel Messi (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Inter Miami vs Houston Dynamo di final US Open Cup 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di DRV PNK Stadium pada Kamis (28/9/2023) pagi WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Houston Dynamo.

Lionel Messi sama sekali tidak bermain dalam laga ini akibat cedera. Gol Inter Miami yang dicetak Josef Martinez (90+2') hanya menjadi penghibur di pengujung laga setelah Houston Dynamo mengukir dua gol lebih dulu melalui Griffin Dorsey (24') dan penalti Amine Bassi (33').

Inter Miami vs Houston Dynamo

Jalannya Pertandingan

Houston Dynamo tampil agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Ben Olsen itu memanfaatkan serangan yang dipimpin oleh Amine Bassi dan Nelson Giovanny untuk mendobrak pertahanan Inter Miami.

Permainan ofensif dari The Orange Crush -julukan Houston Dynamo- membuat Inter Miami kewalahan. Alhasil, The Herons -julukan Inter Miami- yang bermain dalam tekanan kebobolan pada menit ke-24.

Adalah Griffin Dorsey (24’) yang mampu mencatatkan namanya di papan skor untuk keunggulan Houston Dynamo. Pada menit ke-31, DeAndre Yedlin melakukan pelanggaran keras kepada Nelson Giovanny di kotak penalti.

Amine Bassi (33’ (P)) yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Pada akhirnya, Houston Dynamo yang terus mendominasi berhasil unggul atas Inter Miami di babak pertama dengan skor 2-0.

Memasuki babak kedua, The Orange Crush tidak mau menurunkan intensitas serangannya untuk menambah gol. Beberapa peluang berhasil tercipta, namun sayang belum ada gol tambahan untuk Houston Dynamo.

Sementara, Inter Miami masih berupaya keras keluar dari tekanan pasukan Ben Olsen. The Herons terpantau bermain defensif dan mengandalkan serangan balik cepat untuk berupaya mengejar ketertinggalan.

Halaman:
1 2
      
