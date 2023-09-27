Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Houston Dynamo Bicara Cara Matikan Lionel Messi Jelang Hadapi Inter Miami

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:25 WIB
Bek Houston Dynamo Bicara Cara Matikan Lionel Messi Jelang Hadapi Inter Miami
Lionel Messi akan menghadapi Houston Dynamo pada final US Open Cup 2023 (Foto: Reuters/Sam Navarro)
A
A
A

HOUSTON – Bek Houston Dynamo, Erik Sviatchenko, berbicara strategi untuk mematikan Lionel Messi jelang laga melawan Inter Miami di Final US Open Cup 2023. Ia cukup percaya diri bisa melakukannya meski tak sepanjang 90 menit.

Inter Miami akan berhadapan dengan Houston Dynamo di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat, Kamis 28 September 2023 pagi WIB. Pertandingan itu akan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menambah gelar pada musim ini.

Lionel Messi dikawal bodyguard pribadinya Yassine Cheuko (Foto: Reuters/Vincent Carchietta)

Houston Dynamo berpeluang menambah trofi US Open 2023, sedangkan Inter Miami berkesempatan untuk merengkuhnya untuk kali pertama. Menjelang pertandingan itu, Messi masih diragukan tampil karena cedera yang dideritanya.

Kendati demikian, Sviatchenko sudah ‘kepikiran’ untuk menyiapkan strategi guna mengantisipasi La Pulga. Pemain berdarah Ukraina itu sadar harus berupaya keras untuk menjauhkan Messi dari gawang.

“Jika Anda dapat menjauhkannya dari gawang selama pertandingan berlangsung, karena Messi kadang-kadang dalam perannya yang dia miliki sekarang, dia juga menjauh dari gawang untuk mendapatkan gol,” kata Sviatchenko dilansir dari Goal Internasional, Rabu (27/9/2023)

Walau begitu, Sviatchenko meyakini tugasnya tidak akan mudah mengingat Messi dikenal sangat licin untuk dihentikan. Menurutnya, satu kesalahan yang dibuat oleh Houston Dynamo akan berujung pada masalah besar ketika ada sang megabintang sepakbola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
