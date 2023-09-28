Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat Bawa JDT Juara Liga Super Malaysia 2023

PEMAIN Timnas Indonesia, Jordi Amat, bawa Johor Darul Takzim (JDT) juara Liga Super Malaysia 2023. Kepastian itu didapat Harimau Selatan -julukan JDT- usai menang besar 4-0 atas PDRM di pekan ke-22 Liga Super Malaysia 2023.

Laga tersebut digelar di markas JDT, Stadion Sultan Ibrahim, Rabu (27/9/2023) malam WIB. Gol-gol kemenangan JDT 4-0 atas PDRM masing-masing dicetak Bergson Gustavo Silveira da Silva (37'), Juan Muñiz Gallego (40'), Hanapi (54' P), dan Forestieri (57').

Sayangnya, Jordi Amat tidak masuk ke dalam daftar pemain Harimau Selatan di pertandingan tersebut. Pelatih JDT, Esteban Solari, lebih mempercayakan pelapis Jordi Amat yakni Shane Lowry untuk mendapat kesempatan menambah menit bermain.

Terlepas dari hal itu, JDT sejatinya hanya butuh hasil imbang di pertandingan ini untuk memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Namun, klub Jordi Amat itu tetap bermain agresif karena bermain di kandangnya sendiri.

Berkat kemenangan tersebut, JDT dipastikan mengunci gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Tim Harimau Selatan mengoleksi 64 poin, unggul 15 angka dari Selangor FC yang berada di posisi kedua, dan 20 poin dari Kedah Darul Aman di posisi ketiga.

Berhubung Liga Super Malaysia 2023 tinggal menyisakan 4 laga lagi, Selangor FC tidak mungkin bisa mengejar poin JDT. Selangor FC maksimal akan mendapatkan 61 poin jika menyapu bersih 4 laga sisa dengan kemenangan.

Itulah sebabnya mengapa JDT memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2023 lebih awal. Ini menjadi gelar Liga Super Malaysia kesepuluh secara beruntun yang diperoleh JDT.