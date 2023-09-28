Erick Thohir Beberkan Alasan Tunjuk Wika Salim untuk Nyanyikan Lagu Resmi Timnas Indonesia

JAKARTA – Ada tujuan besar di balik penunjukkan pedangdut Wika Salim sebagai penyanyi untuk lagu resmi Timnas Indonesia. Menurut Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, ia ingin dangdut mendunia, karena itu lagu resmi Timnas Indonesia beraliran dangdut dan tentunya agar semakin sempurna lagu tersebut harus dinyanyikan pedangdut asli.

Lagu resmi Timnas Indonesia berjudul ‘Bersama Garuda’ resmi dilantunkan di acara PSSI Partner Summit 2023 yang bertempat di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu 27 September 2023. Namun per hari ini, lagu tersebut belum resmi dirilis di platform streaming seperti Spotify dan Youtube.

Video klip lagu tersebut akan dirilis pada Oktober 2023 mendatang. Rencananya, lagu resmi tersebut akan diputar setiap sebelum Timnas Indonesia berbagai kelompok berlaga.

Erick pun mengungkapkan harapannya teruntuk lagu bergenre dangdut elektronik ini. Dia ingin aliran musik dangdut yang sudah menjadi budaya Indonesia bisa dikenal dunia internasional.

“Kenapa tidak? Kan Gini Kita selalu bicara lagu Korea, bagus. Lagu Barat, bagus. Kenapa kita nggak punya kebanggaan sama lagu Indonesia?” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (28/9/2023).

Keberhasilan Via Vallen melantunkan lagu resmi Asian Games 2018 dijadikan contoh konkret. Dengan dilantunkannya lagu dangdut di event internasional, Erick berharap semakin banyak publik internasional tertarik pada budaya tanah air.