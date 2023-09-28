Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelajari Permainan Uzbekistan U-24, Indra Sajfri Yakin Timnas Indonesia U-24 Bisa Menang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |02:56 WIB
Pelajari Permainan Uzbekistan U-24, Indra Sajfri Yakin Timnas Indonesia U-24 Bisa Menang
Kemesraan Timnas Indonesia U-24 dan Salah gagal memetik kemenangan. (Foto: PSSI)+
A
A
A

HANGZHOU – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24, Indra Sjafri percaya diri skuad Garuda Muda saat ini mampu mengalahkan Uzbekistan U-24. Sebab ia melihat dari sgi permainan, Timnas Indonesia U-24 jauh lebij baik.

Ya, Timnas Indonesia U-24 akan melawan Uzbekistan dalam babak 16 besar Asian Games 2023. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, pada Kamis (28/9/2023) sore WIB.

Jelang laga itu, indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-24 sudah punya gambaran terkait kekuatan lawan. Jadi, dia memastikan Uzbekistan adalah lawan yang berkualitas.

Timnas Indonesia U-24

"Kami sempat menonton mereka lawan Hongkong. Kami tau persis pecahan negara Soviet pada umumnya mereka main baik," kata Indra Sjafri dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (28/9/2023).

Pria yang juga menjabat direktut teknik PSSI itu mengatakan Arkhan Kaka dan kolega pun sudah memberikan catatan terhadap beberapa pemain Uzbekistan yang akan dikunci pergerakannya. Namun, dia tidak bisa menyebutkan siapa pemain itu.

Halaman:
1 2
      
