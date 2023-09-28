Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Satgas Anti-Mafia Bola Tetapkan 6 Tersangka Dugaan Suap di Liga 2, Ketum PSSI Erick Thohir Langsung Temui Kapolri

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |00:01 WIB
Satgas Anti-Mafia Bola Tetapkan 6 Tersangka Dugaan Suap di Liga 2, Ketum PSSI Erick Thohir Langsung Temui Kapolri
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Anti-Mafia Bola telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan pengaturan skor (match fixing) di Liga 2. Mendengar kabar tersebut, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir pun dikabarkan langsung menemua Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sejatinya Erick Thohir sedang sibuka menghadiri acara PSSI Partner Summit di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu 27 September 2023 sore WIB. Acara itu merupakan pengumuman kerja sama sponsorship PSSI dengan perusahaan swasta besar.

Menariknya di tempat terpisah dalam waktu bersamaan, Kepala Satgas Anti-Mafia Bola Polri, Irjen Asep Edi Suheri mengumumkan enam tersangka baru dugaan pengaturan skor di Liga 2 musim 2018 silam.

Enam orang tersangka yaitu K selaku LO wasit dan A selaku kurir pengantar uang. Kemudian tersangka lainnya, yaitu M selaku wasit tengah, E selaku asisten wasit 1, R selaku asisten wasit dua dan A selaku wasit cadangan.

Erick belum menanggapi lebih jauh mengenai temuan Satgas Anti-Mafia Bola Polri. Namun dirinya langsung bertolak menemui Kapolri, Listyo Sigit Prabowo seusai menghadiri PSSI Partner Summit 2023.

Satgas Anti-Mafia Bola

"Malam ini saya juga akan bertemu pak Kapolri lagi," kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (28/9/2023).

Namun demikian, Erick memastikan belum mendengar laporan apapun perihal yang terjadi di Liga 1. Dia pun yakin Liga 1 sudah bersih praktik mafia bola.

