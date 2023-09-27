Laporkan Perkembangan Timnas Indonesia U-17 Selama TC di Jerman, Bima Sakti Sejauh ini Puas

MUENCHENGLADBACH - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 telah sepekan lebih menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. Hasilnya sejauh ini pun cukup membuat sang pelatih, Bima Sakti merasa puas karena pemain Timnas Indonesia U-17 mampu beradaptasi dengan baik, terutama terkait kondisi cuaca dingin.

Bima Sakti mengatakan tentunya cepatnya proses adaptasi itu menjadi modal awal timnya dalam TC di Jerman. Dengan mudahnya beradaptasi membuat berbagai program TC dapat berjalan.

"Saya senang tim bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan di sini, terutama dinginnya udara dan cuaca di Jerman,” kata Bima Sakti dilansir dari laman PSSI, Rabu (27/9/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan saat ini timnya sedang mematangkan penyelesaian akhir para pemain. Fokus itu setelah dia fokus membenahi sektor pertahanan.

"Kami selama satu minggu lebih di sini, sudah rutin latihan, minggu kemarin lebih banyak di memperkuat pertahanan, awal minggu ini latihan penyelesaian akhir,” katanya.