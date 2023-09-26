Timnas Indonesia Dapat Kabar Buruk Lagi Jelang FIFA Matchday Oktober 2023, Marselino Ferdinan Kabarnya Cedera Hamstring

TIMNAS Indonesia dapat kabar buruk lagi jelang FIFA Matchday Oktober 2023, Marselino Ferdinan kabarnya mengalami cedera hamstring. Sebelumnya, Sandy Walsh dikabarkan mengalami gegar otak ringan.

Warta dari media Belgia, GVA, pada akhir pekan lalu mengejutkan para pencinta sepakbola Indonesia. Menurut pemberitaan tersebut, Sandy Walsh mengalami gegar otak ringan setelah meninggalkan lapangan lebih awal dalam laga KV Mechelen kontra OH Leuven, Sabtu (23/9/2023) malam WIB lalu.

Kecemasan mengenai ketiadaan Sandy Walsh di FIFA Matchday Oktober 2023 pun mencuat. Kini, kabar buruk kembali datang dari Belgia, tepatnya dari Marselino Ferdinan, yang membela KMSK Deinze.

Marselino Ferdinan mengungkap kabar tersebut lewat cuitan di akun Twitter-nya, @marcengggg. Dia mengatakan bahwa hamstring-nya kambuh.

"Seng golek i aku minggu iki hamstring ku kumat," cuit Marselino dalam bahasa Jawa. Artinya kira-kira adalah: "Yang mencari saya, minggu ini hamstring saya kambuh."