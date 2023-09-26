Kisah Shin Tae-yong, Pelatih Kesayangan Timnas Indonesia yang pernah Berkarier di Liga Australia

KISAH Shin Tae-yong, pelatih kesayangan Timnas Indonesia yang pernah berkarier di Liga Australia akan diulas di sini. Sempat mendapat banyak kritik di awal kepelatihannya, Shin Tae-yong kini telah menjadi pelatih kesayangan Timnas Indonesia.

Hal itu bisa terjadi tak lepas dari apa yang telah Shin Tae-yong berikan untuk persepakbolaan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menjadi sosok yang berbeda dengan pelatih tim nasional yang lain.

Shin Tae-yong tidak ingin membidik prestasi yang instan, namun ingin membangun fondasi untuk Timnas Indonesia untuk berkembang terus-menerus di masa mendatang. Hal itu terbukti dalam beberapa ajang terakhir.

Tercatat, buah kerja keras Shin Tae-yong menghasilkan berbagai prestasi yang belum dicapai oleh pelatih lain. Yang paling berkesan, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di tiga level yang berbeda, yakni U-20, U-23, dan senior.

Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga sukses mendongkrak peringkat Indonesia hingga ke peringkat 147 di ranking FIFA. Tak ayal, Shin Tae-yong kini adalah sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia.

Kesuksesannya bersama Timnas Indonesia tentu tidak lepas dari pengalamannya saat masih menjadi seorang pemain. Melansir laman Transfermarkt, Shin Tae-yong lebih banyak menghabiskan karier sebagai seorang pemain di Liga Korea Selatan.

Diketahui, pelatih yang kini berusia 52 tahun itu pernah membela tim-tim, seperti Daegu THS, Yeungnam Uni, dan juga Seongnam Ilhwa. Prestasinya juga tidak main-main. Bersama timnya, Shin Tae-yong pernah menjadi juara di Liga Korea Selatan.

Selain sukses di negaranya sendiri, Shin Tae-yong juga pernah melakukan abroad dengan bergabung bersama klub asal Liga Australia, Brisbane Roar. Shin Tae-yong bergabung ke Brisbane Roar pada Maret 2005.