Declan Rice Alami Cedera di Laga Arsenal vs Tottenham Hotspur, Mikel Arteta Kelimpungan

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta tengah kelimpungan karena gelandang andalannya, Declan Rice, kemungkinan besar menambah daftar pemain The Gunners yang cedera. Sebab Rice merasa sakit ada punggung saat Arsenal menghadapi Tottenham Hotspur di pekan keenam Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu 24 September 2023.

Cedera dialami Rice kala Arsenal ditahan imbang 2-2 oleh rival bebuyutannya, Tottenham Hotspur di Emirates Stadium, London. Rice tampil sejak menit awal dan harus ditarik keluar pada paruh babak.

Posisi Rice di lini tengah pun digantikan oleh Fabio Vieira. Usai laga, pelatih Arsenal, Mikel Arteta mengonfirmasi pemain Timnas Inggris itu mengalami masalah pada punggungnya.

“Dia (Rice) merasa tidak nyaman di punggungnya, dan dia memberi tahu kami di babak pertama bahwa dia merasa tidak nyaman,” kata Arteta dilansir laman resmi klub, Selasa (26/9/2023).

“Ketika kami memeriksanya di babak pertama, dia tidak bisa melanjutkan, jadi kami harus menggantinya,” ujar Arteta menambahkan.

Arteta masih belum tahu separah apa cedera Rice. Namun pelatih asal Spanyol itu memiliki firasat cedera yang dialami eks pemain West Ham United itu cukup serius.