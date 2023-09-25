Advertisement
LIGA SPANYOL

Fakta Joao Felix yang Hanya Digaji Rp115 Juta per Minggu di Barcelona

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:03 WIB
Fakta Joao Felix yang Hanya Digaji Rp115 Juta per Minggu di Barcelona
Joao Felix kabarnya hanya digaji Rp115 juta per pekan di Barcelona (Foto: REUTERS)
FAKTA Joao Felix hanya digaji €7.000 atau sekitar Rp115 juta per minggu di Barcelona sungguh membuat iri hati klub manapun di dunia. Dengan bayaran sangat minim, Felix tetap bisa menampilkan performa yang sangat berkualitas.

Terbukti dengan penampilan Joao yang langsung gacor di sisi kiri dengan mencetak 3 gol dan 2 assist dari 5 penampilan di seluruh kompetisi.

Joao Felix

Kedatangan penyerang asal Portugal tersebut untuk membela klub juara bertahan Liga Spanyol, Barcelona, terjadi di menit akhir sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada Jumat 1 September 2023.

Kedatangan dua pemain baru bagaikan berkah yang luar biasa di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih membekap klub asal Catalan itu.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (25/9/2023), penyerang 23 tahun itu rela memotong gajinya dalam jumlah besar dibandingkan bayarannya di Atletico Madrid. Semua itu dilakukannya demi mendapatkan kenikmatan bermain di lapangan usai gagal bersinar di Atletico Madrid dan Chelsea.

Joao Felix memiliki kontrak sebagai pemain pinjaman dengan gaji 400 ribu euro (Rp6,5 miliar) hingga 30 Juni 2024. Dengan demikian dirinya akan mendapatkan bayaran 7,692 euro per pekan atau Rp126,2 juta.

Bayaran tersebut tentu sangatlah murah bila melihat rekam jejak Joao Felix yang sudah sejak dini menjadi bintang sepakbola Portugal.

Joao sudah menimba ilmu bersama Porto sejak tahun 2008 hingga 2012. Joao Felix mulai dipercaya bermain untuk Porto U-15 pada 2012. Di tahun 2014, Joao Felix direkrut oleh Padroense untuk bermain di skuad U-17.

Halaman:
1 2
      
