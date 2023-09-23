Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 Kelar Laga Al Nassr vs Al Ahli: Cristiano Ronaldo Cs Menuju 4 Besar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |15:40 WIB
Klasemen Sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 Kelar Laga Al Nassr vs Al Ahli: Cristiano Ronaldo Cs Menuju 4 Besar!
Al Nassr perlahan mulai memasuki peringkat 4 besar Liga Arab Saudi 2023-2024. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

KLASEMEN sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 kelar laga Al Nassr vs Al Ahli akan dibahas Okezone. Sang megabintang Cristiano Ronaldo dan kolega berhasil bawa Faris Najd -julukan Al Nassr- menuju ke peringkat empat besar klasemen Liga Arab Saudi musim ini.

Kepastian itu didapat Al Nassr usai menang tipis 4-3 atas Al Ahli pada pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu 23 September 2023 dini hari WIB.

Al Nassr mengunci kemenangan via brace Cristiano Ronaldo (4', 52') dan dwigol Anderson Talisca (17', 45+6'). Sementara gol balasan Al Ahli, dibukukan lewat masing-masing gol dari Franck Kessié (30'), Riyad Mahrez 50' (P), dan F. al-Buraikan (87').

Kemenangan atas Al Ahli membuat Al Nassr mengkudeta tim bertabur bintang itu alias naik ke posisi lima klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 15 poin. Sedangkan Al Ahli ada di bawah Faris Najd dengan poin sama, hanya kalah selisih gol.

Al Nassr vs Al Ahli

Al Nassr tertinggal tiga poin dari sang pemuncak klasemen sementara, Al Ittihad, yang memiliki koleksi 18 poin. Al Ittihad yang diperkuat Karim Benzema cs juga menang 2-1 atas Al Fateh.

Kemudian peringkat kedua, ada Al Hilal dengan koleksi 17 poin usai ditahan Damac 1-1. Al Hilal yang diperkuat Neymar Jr dibuntuti oleh Al Taawoun yang menempati posisi ketiga dengan memperoleh 16 poin.

Halaman:
1 2
      
